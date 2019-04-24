Путин упростил порядок выдачи российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР

24.04.19 16:53

© РИА Новости. Нина Зотина

24 апреля. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке".

Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Как отмечается в тексте указа, такое решение принято президентом РФ "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина", на основании "общепризнанных принципов и норм международного права", в соответствии со ст.29 Федерального закона номер 62 от 31 мая 2002 года "О гражданстве РФ".

В документе говорится, что рассмотрение заявлений о приеме в гражданство указанных лиц "осуществляется в срок, не превышающий трех месяцев" со дня подачи заявления и необходимого списка документов.

Лица из числа постоянно проживающих в отдельных районах Донецкой и Луганской областях Украины, принятые в гражданство РФ, будут приносить присягу, говорится в указе президента РФ.

В соответствии с указом, МВД, МИД, ФСБ, Росгвардии, главам субъектов РФ, на территориях которых расположены уполномоченные органы МВД, поручается "обеспечить условия для принесения лицами, в отношении которых принято решение о приеме в гражданство РФ, Присяги гражданина Российской Федерации".

МВД также должно определить порядок принятия решений по заявлениям о приеме в гражданство РФ, поданным в соответствии с указом, и порядок выдачи паспорта гражданина РФ получившим российское гражданство.

Гражданство будет предоставляться со дня принятия решения о приеме в гражданство в установленном порядке.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

В документе приводится список документов, которые должны быть предоставлены вместе с заявлением о приеме в гражданство. В частности, документ, удостоверяющий личность с отметкой о регистрации по месту жительства на территории соответствующего района Донецкой или Луганской области. Также должны быть предоставлены документы, свидетельствующие о перемене фамилии, имени и отчества, о наличии гражданства иностранного государства, свидетельство о заключении (расторжении) брака, свидетельство о рождении ребенка, включенного в заявление о приеме в гражданство.

В указе подчеркивается, что положение о рассмотрении вопросов гражданства РФ, утвержденное указом президента от 14 ноября 2002 года номер 1325 применяется к правоотношениям, возникающим в связи с рассмотрением поданных в соответствии с настоящим указом заявлений и принятием по ним решений в части, не урегулированной настоящим указом.

По словам В.Путина, Россия не хочет создавать проблемы новой украинской власти, упрощение получения гражданства жителям отдельных областей Донбасса является вопросом гуманитарного характера.

"У нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти. Но терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории Донецкой и Луганской республики, вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав, - это переходит всякие границы с точки зрения прав человека", - сказал В.Путин на встрече с членами совета законодателей.

В свою очередь Украина уже обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, сообщил постоянный представитель Украины при Организации Владимир Ельченко.

"По поручению Порошенко (президент Украины Петр Порошенко - ИФ) уже обратились в Совет безопасности ООН. Этот дерзкий шаг противоречит одобренным Советом безопасности Минским договоренностям!" - написал постпред в Твиттере, сопроводив свое сообщение статьей об указанном решении В.Путина.