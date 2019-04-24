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24.04.19 15:36
Молочная ферма стоимостью более 1 млрд руб. введена в Тюменской области
В рамках инвестпроекта уже создано около 350 рабочих мест, в дальнейшем планируется создать еще порядка 150 рабочих мест.
"Мы намерены развивать предприятие как агропромышленный кластер, основанный на растениеводстве, молочном и мясном животноводстве, глубокой переработке молока и мяса", - сообщил основной учредитель ООО "Офисный центр Парус" (владеет ООО "Петелино") Алексей Бобров.
По его словам, вложения в комплекс превысили 1 млрд рублей.
"Строительство крупнейшей в Ялуторовском районе фермы завершено в срок и с должным качеством. У меня нет никаких сомнений в том, что инвестор выполнит все планы, связанные с дальнейшим развитием молочного и мясного животноводства, глубокой переработкой сельхозпродукции", - приводятся в сообщении слова губернатора области Александра Моора.
Ранее сообщалось, что объем капиталовложений в новую ферму составит более 1,3 млрд рублей.
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