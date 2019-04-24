Молочная ферма стоимостью более 1 млрд руб. введена в Тюменской области

24.04.19 15:36

© РИА Новости. Игорь Зарембо

24 апреля. Interfax-Russia.ru - ООО "Петелино" (Тюменская область) в среду ввело в Ялуторовском районе Тюменской области молочно-товарную ферму на 1 тыс. 240 голов с полным циклом выращивания молодняка, сообщает пресс-служба губернатора.

В рамках инвестпроекта уже создано около 350 рабочих мест, в дальнейшем планируется создать еще порядка 150 рабочих мест.

"Мы намерены развивать предприятие как агропромышленный кластер, основанный на растениеводстве, молочном и мясном животноводстве, глубокой переработке молока и мяса", - сообщил основной учредитель ООО "Офисный центр Парус" (владеет ООО "Петелино") Алексей Бобров.

По его словам, вложения в комплекс превысили 1 млрд рублей.

"Строительство крупнейшей в Ялуторовском районе фермы завершено в срок и с должным качеством. У меня нет никаких сомнений в том, что инвестор выполнит все планы, связанные с дальнейшим развитием молочного и мясного животноводства, глубокой переработкой сельхозпродукции", - приводятся в сообщении слова губернатора области Александра Моора.

Ранее сообщалось, что объем капиталовложений в новую ферму составит более 1,3 млрд рублей.