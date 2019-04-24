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24.04.19 15:40
В Екатеринбург прибыло более 100 единиц техники для участия в параде Победы
Репетиция механизированной техники прошла в среду на окраине Екатеринбурга. В ней военнослужащие задействовали все новые образцы, которые впервые будут задействованы на параде Победы - боевые машины пехоты БМП-3, реактивные системы залпового огня "Торнадо" и бронеавтомобили "Рысь".
"Командующий ЦВО Александр Лапин, наблюдавший за ходом репетиции, поручил проработать лозунги, которые можно было бы нанести на технику", - говорится в сообщении. Также, по требованию А.Лапина, военнослужащие покрасят бронеавтомобили "Тигр" военной полиции в песочный цвет, в дополнение к уже покрашенным УАЗам "Пикап" и "Урал".
Всего в параде Победы в Екатеринбурге примут участие более 2,1 тыс. человек и 102 единицы техники, что на 18 единиц больше, чем в 2018 году.
Как сообщалось, что в этом году в параде Победы в Екатеринбурге примут участие 18 новых образцов военной техники. Анонсировались танки Т-72Б3 с улучшенными боевыми характеристиками, самоходные минометы "Нона-СВК", снегоходы и мотоциклы.
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