В Екатеринбург прибыло более 100 единиц техники для участия в параде Победы

24.04.19 15:40

© РИА Новости. Павел Лисицын

24 апреля. Interfax-Russia.ru - Более 100 единиц военной техники прибыло в Екатеринбург из регионов Сибири, Урала и Поволжья для участия в параде Победы, сообщает пресс-служба ЦВО.

Репетиция механизированной техники прошла в среду на окраине Екатеринбурга. В ней военнослужащие задействовали все новые образцы, которые впервые будут задействованы на параде Победы - боевые машины пехоты БМП-3, реактивные системы залпового огня "Торнадо" и бронеавтомобили "Рысь".

"Командующий ЦВО Александр Лапин, наблюдавший за ходом репетиции, поручил проработать лозунги, которые можно было бы нанести на технику", - говорится в сообщении. Также, по требованию А.Лапина, военнослужащие покрасят бронеавтомобили "Тигр" военной полиции в песочный цвет, в дополнение к уже покрашенным УАЗам "Пикап" и "Урал".

Всего в параде Победы в Екатеринбурге примут участие более 2,1 тыс. человек и 102 единицы техники, что на 18 единиц больше, чем в 2018 году.

Как сообщалось, что в этом году в параде Победы в Екатеринбурге примут участие 18 новых образцов военной техники. Анонсировались танки Т-72Б3 с улучшенными боевыми характеристиками, самоходные минометы "Нона-СВК", снегоходы и мотоциклы.