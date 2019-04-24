Фонд дольщиков займется достройкой проблемных домов в Нижегородской области

24.04.19 15:46

© РИА Новости. Александр Кряжев

24 апреля. Interfax-Russia.ru - Зампред правительства РФ Виталий Мутко утвердил "дорожную карту" по достройке проблемных жилых комплексов в Нижегородской области, говорится в сообщении Фонда защиты прав дольщиков.

Как отмечается, в ходе реализации "дорожной карты" будут восстановлены права требования 5 060 граждан-участников долевого строительства многоквартирных домов в жилых комплексах "Окский берег", "Новинки Smart City", "Квартал Европейский" и ЖК "На Гончарова".

"Дорожная карта составлена на основании обращения правительства Нижегородской области и по поручению вице-премьера. Всего речь идет о 88 многоквартирных домах в проектах групп компаний "Квартстрой" и "Экоград". Отчисления в Фонд застройщиками не производились", - говорится в материалах.

"По предварительной оценке, на завершение строительства потребуется 11,8 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова заместителя генедиректора Фонда защиты прав дольщиков Алексея Ниденса.

Отмечается, что часть средств из этой суммы может быть возмещена за счет реализации свободных помещений после ввода объектов в эксплуатацию.

Фонд защиты прав дольщиков был зарегистрирован в форме публично-правовой компании в октябре 2017 года. Застройщики обязаны перечислять в него взносы в размере 1,2% от ДДУ по всем новым объектам. Неуплата взноса является основанием для отказа в государственной регистрации договоров.

В апреле А.Ниденс сообщал, что взносы в Фонд отчисляют примерно 3,2 тыс. застройщиков, всего Фондом аккумулировано около 19 млрд рублей.

В случае необходимости средства Фонда могут быть направлены на достройку проблемных объектов. Компенсационный фонд считается временным механизмом защиты прав граждан перед переходом на проектное финансирование.