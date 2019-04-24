Игры кочевников пройдут летом у священной горы на берегу Байкала

24.04.19 15:51

© РИА Новости. Евгений Козырев

24 апреля. Interfax-Russia.ru - Международный этнокультурный фестиваль "Ердынские игры" с 13 по 15 июня текущего года в седьмой раз пройдет у священной для монгольских кочевых народов горы Ехе Ерд на берегу озера Байкал в Иркутской области, сообщила в среду пресс-служба областного правительства.

"Это древний праздник, возрожденный из глубины веков. Всего за несколько лет он превратился в крупный международный фестиваль. Перед нами стоит задача - провести его на высоком уровне", - цитирует пресс-служба губернатора региона Сергея Левченко, который в среду провел первое заседание оргкомитета "Ердынских игр".

Традиционно в программе фестиваля соревнования по национальным видам спорта: стрельбе из лука, бурятской борьбе, якутским прыжкам, скачкам на лошадях по пересеченной местности, стрижке овец на скорость. В программе также появится новый турнир - бурятская игра "хэер шаалган", или разбивание хребтовой кости.

"Ожидается, что в Ердынских играх примут участие 170 спортсменов из различных регионов страны, 33 из них будут представлять Иркутскую область. Отдельную команду планирует выставить Усть-Ордынский бурятский округ (входит в регион с 2006 года - ИФ)", - отмечается в сообщении.

В культурной программе фестиваля - конкурс "Красавица Ердынских игр", конкурс этнического костюма "Нити времени", и традиционно самое массовое мероприятие - конкурс кругового танца евразийских народов "ехор", в котором примут участие более 30 коллективов.

"Кульминацией праздника станет грандиозный обрядовый круговой танец вокруг горы Ехе Ерд. Для того, чтобы замкнуть круг, потребуется не менее 700 человек", - отмечается в сообщении.

Отмечается также, что Ердынские игры проводятся раз в два года, в 2017 году участие в них принимали делегации республик Бурятия, Якутия, Калмыкия, Алтай, а также зарубежные участники из Казахстана, Кыргызстана, Китая, Монголии и Польши.

"Состав участников этого года будет определён к концу мая", - уточняется в сообщении.

Празднества кочевников вокруг горы Ехе-Ерд проходили несколько веков подряд. Некоторые историки связывают их со сбором войск Чингисхана перед походом на запад. В конце XIX века праздник был забыт и возрожден спустя 100 лет, в 2000 году. Проводится раз в два года. Название "Ердынские игры" было дано по аналогии с Олимпийскими играми.

Гора Ехе-Ерд находится в 2 км от озера Байкал на правом берегу реки Анги, в 8 км от поселка Еланцы - административного центра Ольхонского района Иркутской области. Она одиноко возвышается среди долины и из-за правильной куполообразной формы издалека может быть принята за искусственный насыпной курган. На самом деле гору высотой 42 м составляют громадные гранитные плиты.

Во время "Ердынских игр" участники водят хоровод - ехор - вокруг горы Ехе-Ерд. Подниматься на ее вершину разрешено только шаманам.