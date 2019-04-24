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24.04.19 15:56

Энергосистему Крыма успешно испытали в изолированном режиме после запуска двух ТЭС

© РИА Новости. Сергей Мальгавко
24 апреля. Interfax-Russia.ru - Специалисты успешно завершили испытания работы энергосистемы Крымского полуострова в изолированном режиме после запуска двух ПГУ-ТЭС в регионе, сообщил заместитель губернатора Севастополя Владимир Базаров журналистам в среду.

"23 апреля в 22:23 мск эти испытания были завершены, все тестирования пройдены успешно. Это говорит о том, что сегодня энергосистема республики Крым и Севастополя может работать в изолированном режиме, независимо от энергосистемы материковой", - сказал он, уточнив, что перед испытаниями был отключен энергомост из Кубани.

ГУП "Крымэнерго", в свою очередь, сообщило, что энергосистема полуострова в рамках испытаний работала изолированно от Единой энергетической системы России 23 апреля с 09:57 до 22:23. При этом потребители от энергоснабжения не отключались.

"В ходе испытаний последовательно проверено генерирующее оборудование энергосистемы в специально смоделированных режимах. Проведенная проверка подтвердила: задача обеспечить энергетическую безопасность полуострова Крым выполнена. Республика Крым и Севастополь обеспечены электрической энергией в достаточном количестве", - говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ТПЭ, входит в госкорпорацию "Ростех") построило в Крыму две ТЭС: Таврическую (Симферополь) и Балаклавскую (Севастополь). Мощность каждой из них составляет 470 МВт. Первые очереди обеих ТЭС введены в эксплуатацию в конце января 2019 года, вторые - в середине марта.

До строительства двух станций основной переток электроэнергии шел на полуостров с материковой части РФ по энергомосту (его общая мощность - чуть более 800 МВт). Также в Крыму в случае необходимости включали МГТЭС, большая часть которых была переброшена туда из других регионов России во время блэкаута на полуострове: Украина осенью 2015 года прекратила поставки электроэнергии туда, не признав присоединение Крыма к РФ.

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