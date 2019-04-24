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24.04.19 15:57

Спецгруппа беспилотной авиации появится на Ямале

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
24 апреля. Interfax-Russia.ru - Власти Ямало-Ненецкого автономного округа планируют приобрести беспилотные летательные аппараты, которые могут быть использованы для мониторинга пожаров, поисков людей и доставки грузов, сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

"Мы точно возьмем беспилотники на вооружение. Теперь нужно детально изучить их характеристики и пилотно начнем применять их для наших нужд", - цитирует пресс-служба слова губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, сказанные после презентации беспилотников в Салехарде.

На презентации продукцию представили производители из Ижевска, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Представленные аппараты могут летать на расстоянии от 240 км до 1,2 тыс. км по заданной в программе траектории или в полуавтоматическом режиме.

"Некоторые беспилотники самолетного типа могут с помощью парашютных систем сбрасывать груз: оборудование для пожарных, медикаменты в труднодоступных районах. Также возможен поиск людей в природной среде. То есть возможностей очень много. Мы их все рассматриваем", -отметил замглавы региона Аркадий Бессонов.

Отобранные по итогам презентации аппараты будут дополнительно протестированы в пожароопасный сезон. После выбора конкретного вида аппаратов на Ямале появится собственная специализированная группа беспилотной авиации. Рассматривается возможность создания такого подразделения на базе государственного казенного учреждения "Ямалспас".

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