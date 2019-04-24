По "делу Арашуковых" арестован бывший первый замруководителя СК по КЧР и начальник центра противодействия экстремизму МВД по КЧР

24.04.19 16:50

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24 апреля. Interfax-Russia.ru - Басманный суд Москвы отправил под арест бывшего первого замруководителя управления Следственного комитета по Карачаево-Черкесии Казбека Булатова, задержанного в рамках "дела Арашуковых", передал корреспондент "Интерфакса".

"Суд находит ходатайство следствия подлежащим удовлетворению. Суд постановил: избрать в отношении Булатова меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 23 июня 2019 года", - огласила решение судья Наталия Дударь.

Также Басманный суд Москвы в среду отправил под арест начальника центра противодействия экстремизму МВД по Карачаево-Черкесии Тимура Бетуганова, задержанного в рамках "дела Арашуковых", передал корреспондент "Интерфакса".

"Суд постановил: избрать в отношении Бетуганова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 23 июня 2019 года", - огласила решение судья Евгения Николаева.