Бывший вице-мэр Сочи получил два года колонии-поселения

24.04.19 17:10

© РИА Новости. Андрей Старостин

24 апреля. Interfax-Russia.ru - Суд Центрального района Сочи в закрытом заседании вынес приговор бывшему первому заместителю мэра Сочи Мугдину Чермиту.

"М.Чермит признан виновным в двух эпизодах превышения должностных полномочий - по ч.1 ст.286 УК РФ", - сообщает пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю в среду.

По данным следствия, М.Чермит незаконно выдал разрешение на строительство и ввод многоэтажного дома.

"Приговором суда М.Чермиту назначено наказание в виде двух лет и трех месяцев лишения свободы. Отбывать наказание осужденному надлежит в колонии-поселении", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, первый заместитель мэра Сочи М.Чермит был задержан 18 апреля 2018 года. Он обвиняется в незаконной выдаче разрешения на строительство жилого комплекса Сочи. В марте 2019 года в суде фигурант не признал свою вину и отказался давать показания.

М.Чермит занимал должность первого заместителя главы Сочи с января 2016 года. О его увольнении было сообщено 24 апреля 2019 года. Заявление об увольнении по собственному желанию было прислано по почте.

В течение прошлого года по подозрению в коррупции и превышении должностных полномочий силовики задержали ряд высокопоставленных чиновников администрации Сочи. В их числе также вице-мэр Анатолий Рыков, заместители мэра Юрий Паламарук, Сергей Юрин, Иван Бомбергер, руководитель департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства Владимир Малов, заместитель директора департамента экономики и стратегического развития городской администрации Сочи Александр Иванов, директор МУП "Водоканал" Сергей Винарский.