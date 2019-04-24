Родители в Татарстане стали отдавать предпочтение семейной форме обучения

24.04.19 17:41

© РИА Новости. Максим Богодвид

24 апреля. Interfax-Russia.ru - Тенденция роста количества школьников, осваивающих образовательные программы в семейной форме, отмечена в Татарстане, сообщает пресс-служба президента республики по итогам заседания антитеррористической комиссии в регионе.

"Число таких учеников достигает 1359 человек. Выбор данной формы обучения в 11,5% случаев обусловлен религиозными убеждениями", - цитируются в пресс-релизе слова министра образования и науки Татарстана Рафиса Бурганова.

Р.Бурганов также сообщил, что у детей с домашним образованием результаты ЕГЭ по ряду предметов ниже, чем у школьников, которые обучаются в очной форме.

Президент Татарстана Рустам Минниханов, в свою очередь, заметил, что изучение таких предметов, как химия и физика требует наличия соответствующей материальной базы: лабораторий, специальных приборов и пр. Он обратил внимание, что получить доступ к данному оборудованию можно лишь в стенах школ.