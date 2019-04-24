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24.04.19 17:41
Родители в Татарстане стали отдавать предпочтение семейной форме обучения
"Число таких учеников достигает 1359 человек. Выбор данной формы обучения в 11,5% случаев обусловлен религиозными убеждениями", - цитируются в пресс-релизе слова министра образования и науки Татарстана Рафиса Бурганова.
Р.Бурганов также сообщил, что у детей с домашним образованием результаты ЕГЭ по ряду предметов ниже, чем у школьников, которые обучаются в очной форме.
Президент Татарстана Рустам Минниханов, в свою очередь, заметил, что изучение таких предметов, как химия и физика требует наличия соответствующей материальной базы: лабораторий, специальных приборов и пр. Он обратил внимание, что получить доступ к данному оборудованию можно лишь в стенах школ.
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