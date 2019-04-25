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25.04.19 06:19

Медики в Алтайском крае лечат онкозаболевания по новой методике

© РИА Новости. Виталий Аньков
25 апреля. Interfax-Russia.ru - В Алтайском крае начали внедрять новые методы лечения онкозаболеваний, которые увеличивают безрецидивный период на 30%, сообщает в четверг пресс-центр регионального Минздрава РФ.

"Впервые в Алтайском крае начали лечить рак таргетными препаратами вместе с лучевой терапией. Уже пять пациентов прошли такое лечение в Алтайском краевом онкологическом диспансере. Главный плюс химиолучевого лечения в том, что два вида терапии усиливают действие друг друга. Безрецидивный период увеличивается на 20-30%", - говорится в сообщении.

Пока такое лечение назначают при онкопатологиях головы и шеи, молочной железы. Скоро его опробуют и пациенты с раком легкого и головного мозга. До конца года онкологи планируют пролечить таким методом до 30 пациентов.

"Таргетные препараты во всем мире получает небольшое количество больных. Их назначают только после всесторонней оценки объективного статуса пациента и только при наличии у него определенных мутаций в зависимости от локализации опухоли", - цитирует пресс-центр слова заведующего отделом радиотерапии онкодиспансера Сергей Глотов.

По его словам, курс может стоить до 800 тыс. рублей.

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