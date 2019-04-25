Глава аэропорта в Забайкалье оштрафован за нарушения авиабезопасности

25.04.19 06:27

© РИА Новости. Константин Чалабов

25 апреля. Interfax-Russia.ru - Транспортная прокуратура добилась наказания для директора аэропорта Чара (Забайкальский край), где обнаружены грубые нарушения авиационной безопасности, сообщает в четверг пресс-центр Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства об авиационной безопасности в деятельности аэропорта Чара ООО "Аэропорт" Каларского района. В ходе проверки выявлены грубые нарушения. Периметровое ограждение аэропорта не соответствовало требованиям: имелись участки с разрывом колючей проволоки, обеспечивающие свободный проход в контролируемую зону аэропорта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что не было обеспечено обучение инспекторов службы авиационной безопасности по специальной профессиональной подготовке, у них также отсутствовали действующие медицинские заключения, данные системы видеонаблюдения имели непродолжительный срок хранения информации. Кроме того, не был оборудован контрольно-пропускной пункт.

Прокуратурой внесено представление об устранении нарушений, а в отношении директора возбуждены административные дела по ч.1 ст.11.3.1 КоАП РФ (невыполнение либо нарушение норм, правил или процедур авиационной безопасности) и ч. 2 (непринятие мер по содержанию ограждений контролируемой территории или зоны ограниченного доступа либо наземных сооружений аэропорта). Директор аэропорта признан виновным и ему назначены штрафы.