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25.04.19 06:35

Три человека погибли при пожаре в общежитии строителей Сахалинской ГРЭС-2

© РИА Новости. Варвара Гертье
25 апреля. Interfax-Russia.ru - Количество пострадавших при пожаре в общежитии строителей Сахалинской ГРЭС-2 увеличилось до 5 человек, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе следственного управления (СУ) СКР по Сахалинской области.

"По уточненным данным, во время пожара пострадали 5 человек, из них четверо - госпитализированы в Томаринскую центральную райбольницу, еще один человек находится на амбулаторном лечении", - сказал собеседник агентства.

Ранее со ссылкой на региональный главк МЧС сообщалось, что при локализации огня пожарные в горящем здании обнаружили тела трех погибших.

На место происшествия утром в четверг выехали сотрудники СУ СКР и прокуратуры Сахалинской области.

Информация о пожаре поступила 25 апреля в четвертом часу утра местного времени. Пожар ликвидирован в 05:39. Двухэтажное здание полностью выгорело. Проживавшие в нем 162 человека самостоятельно покинули его до прибытия пожарных. Погорельцы размещены в жилом городке строительной компании "СМК-68", находящемся в 3,5 км от места пожара.

Причина пожара выясняется.

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