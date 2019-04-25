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25.04.19 06:35
Три человека погибли при пожаре в общежитии строителей Сахалинской ГРЭС-2
"По уточненным данным, во время пожара пострадали 5 человек, из них четверо - госпитализированы в Томаринскую центральную райбольницу, еще один человек находится на амбулаторном лечении", - сказал собеседник агентства.
Ранее со ссылкой на региональный главк МЧС сообщалось, что при локализации огня пожарные в горящем здании обнаружили тела трех погибших.
На место происшествия утром в четверг выехали сотрудники СУ СКР и прокуратуры Сахалинской области.
Информация о пожаре поступила 25 апреля в четвертом часу утра местного времени. Пожар ликвидирован в 05:39. Двухэтажное здание полностью выгорело. Проживавшие в нем 162 человека самостоятельно покинули его до прибытия пожарных. Погорельцы размещены в жилом городке строительной компании "СМК-68", находящемся в 3,5 км от места пожара.
Причина пожара выясняется.
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