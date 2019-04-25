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25.04.19 06:47

Второй этап проекта по переселению из аварийного жилья стартовал в Якутии

© РИА Новости. Евгений Биятов
25 апреля. Interfax-Russia.ru - Власти Якутии и Фонд содействия реформированию ЖКХ РФ подписали договор, дав старт реализации второго этапа проекта по переселению из аварийного жилья, сообщает в четверг пресс-служба регионального главы и правительства.

В ходе рабочей встречи глава Якутии Айсен Николаев и гендиректор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин подписали договор о предоставлении региону финансовой поддержки из средств фонда на переселение граждан из аварийного жилья.

"В рамках второго этапа реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья в Якутии принята региональная программа на период до 2025 года. На эти цели из федерального бюджета выделено финансирование в размере 66 млрд рублей", - говорится в сообщении.

К.Цицин уточнил, что за 10 лет реализации первого этапа адресной программы Якутия сумела переселить самое большое количество граждан среди субъектов России.

"Вы расселили 550 тыс. кв.м аварийного жилья - это самый большой показатель по стране. Теперь в рамках второго этапа программы за предстоящие пять лет вы должны расселить в два раза больше", - приводятся в сообщении слова К.Цицина.

Отмечено, что на сегодняшний день в республике насчитывается порядка 3,5 тыс. многоквартирных аварийных домов с общей площадью 1 млн. 140 тыс. кв. м.

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