Сахалинские власти окажут помощь пострадавшим при пожаре в общежитии

25.04.19 07:08

© РИА Новости. Андрей Стенин

25 апреля. Interfax-Russia.ru - Сахалинские власти прорабатывают вопрос оказания адресной помощи пострадавшим во время пожара в общежитии строителей ГРЭС-2 в селе Ильинском Томаринского района, сообщает пресс-служба областного правительства.

"Я поручил исполняющему обязанности председателя областного правительства Владимиру Сидоренко выехать в Томаринский район, чтобы на месте разобраться в ситуации, и понять, чем можно помочь людям", - цитирует пресс-служба слова временно исполняющего обязанности губернатора региона Валерия Лимаренко.

Он также выразил надежду, что "компании, которые участвуют в строительстве объекта, не останутся в стороне", так как "семьям погибших и пострадавшим важно оказать всю необходимую помощь".

"Четверо пострадавших госпитализированы в хирургическое и терапевтическое отделения больницы. Их состояние оценивается как легкой и средней степени тяжести. Пострадавшим обеспечен особый уход. Еще один гражданин направлен на амбулаторное лечение", - приводит пресс-служба слова главного врача Томаринской центральной райбольницы Ольги Егоровой.