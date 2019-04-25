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25.04.19 07:08
Сахалинские власти окажут помощь пострадавшим при пожаре в общежитии
"Я поручил исполняющему обязанности председателя областного правительства Владимиру Сидоренко выехать в Томаринский район, чтобы на месте разобраться в ситуации, и понять, чем можно помочь людям", - цитирует пресс-служба слова временно исполняющего обязанности губернатора региона Валерия Лимаренко.
Он также выразил надежду, что "компании, которые участвуют в строительстве объекта, не останутся в стороне", так как "семьям погибших и пострадавшим важно оказать всю необходимую помощь".
"Четверо пострадавших госпитализированы в хирургическое и терапевтическое отделения больницы. Их состояние оценивается как легкой и средней степени тяжести. Пострадавшим обеспечен особый уход. Еще один гражданин направлен на амбулаторное лечение", - приводит пресс-служба слова главного врача Томаринской центральной райбольницы Ольги Егоровой.
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