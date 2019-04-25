Новые турмаршруты запустят в окрестностях Белокурихи

25.04.19 07:19

© РИА Новости. Александр Кряжев

25 апреля. Interfax-Russia.ru - Турпоток в город-курорт Белокуриха (Алтайский край) будет увеличен за счет открытия новых туристических маршрутов и троп, сообщает пресс-центр АО "Курорт Белокуриха" в четверг.

"Уже сейчас мы развиваем в "Белокурихе-2" спортивные направления туризма, на "Сибирском подворье" - событийный туризм. В разработке проект гастрономических туров. Все эти шаги предпринимаются ради настоящих и будущих клиентов. Мы также подали заявку в Агентство стратегический инициатив с туристическими маршрутами и тропами. По предварительной оценке экспертов сообщества, этот проект позволит удвоить турпоток в Белокуриху", - цитирует пресс-центр слова замгендиректора компании Олега Акимова.

Также компания предлагает построить новый федеральный маршрут "Чуйский тракт-2", который пройдет через Белокуриху в Солонешенский район и завершится на Белухе. Руководство компании предложило властям региона провести инвестиционный форум для партнеров, гостей и турфирм на территории строящегося курорта "Белокуриха-2", чтобы представить его перспективы резидентам.

Ожидается, что до конца 2019 года будут завершены работы по инженерным коммуникациям на "Белокурихе-2".

Всего субкластер включает более десятка резидентов. Якорный инвестор строящегося туристического кластера "Белокуриха-2" - АО "Курорт Белокуриха" намерен вложить в проект порядка 10 млрд рублей.