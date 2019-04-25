Саммит Россия-КНДР стартовал на острове Русский

25.04.19 08:34

© РИА Новости. Валерий Мельников

25 апреля. Interfax-Russia.ru - Встреча президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына началась на острове Русский.

Переговорам глав двух государств предшествовала торжественная церемония.

В.Путин встретил своего гостя на площадке перед главным входом в корпус "S" кампуса Дальневосточного федерального университета.

После церемонии встречи президент России и северокорейский лидер начали беседу в узком составе.

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за усилия по развитию межкорейского диалога и нормализации отношений с США, предложил обсудить возможный вклад РФ в урегулирование на Корейском полуострове.

"Мы приветствуем ваши усилия по развитию межкорейского диалога и по нормализации северокорейско-американских отношений", - сказал В.Путин, открывая встречу с лидером КНДР.

Президент РФ выразил надежду на то, что визит Ким Чен Ына "послужит делу развития двусторонних отношений" РФ-КНДР, а также "позволит лучше понять, какими путями мы можем урегулировать ситуацию на Корейском полуострове, что можем сделать вместе, что Россия может сделать, чтобы поддержать те позитивные процессы, которые сейчас происходят".

Президент РФ подчеркнул также, что "в двустороннем плане нам очень многое нужно сделать для развития торгово-экономических связей, развития гуманитарных контактов".

"Мне очень приятно видеть вас в России, наши коллеги давно договаривались об этой встрече", - сказал В.Путин.

Он отметил, что рад возможности лично поздравить Ким Чен Ына с избранием на высокую должность главы КНДР. "Я направлял вам соответствующее письмо, но сейчас с удовольствием поздравляю вас с этим лично", - сказал В.Путин.

Он напомнил, что в прошлом году Москва и Пхеньян отметили юбилей установления дипломатических отношений. "Основатель КНДР совершил свой первый визит в Москву в 1949 году, и я помню свой первый визит в вашу страну, ваш отец был одним из инициаторов подписания основополагающего Договора о дружбе и сотрудничестве между нашими странами", - напомнил президент РФ, обращаясь к Ким Чен Ыну.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, обращаясь к российскому лидеру Владимиру Путину, также выразил надежду, что переговоры во Владивостоке помогут в урегулировании ситуации на Корейском полуострове.

"Ситуация на Корейском полуострове вызывает большой интерес всего мирового сообщества. Надеюсь, что наши переговоры станут важным событием для того, чтобы вместе оценить эту ситуацию, вместе обменяться мнениями по этой ситуации и вместе урегулировать этот вопрос", - сказал северокорейский лидер.

Ким Чен Ын предположил, что диалог будет носить содержательный характер. В свою очередь президент России Владимир Путин согласился с северокорейским лидером: "Так и будет".

При этом северокорейский лидер поздравил президента РФ Владимира Путина с переизбранием в прошлом году.

"Хочу выразить благодарность, уважаемый господин президент за то, что пригласили меня, несмотря на чрезвычайную занятость, уделили внимание моему визиту и преодолели тысячи километров, чтобы прилететь сюда из Москвы и встретиться со мной. Я в то же время хотел бы вас лично поздравить с тем, что в прошлом году российский народ еще раз доверил вам руководить Россией", - сказал он.

Лидер КНДР отметил, что "наша встреча с вами, господин президент, будет полезной для укрепления и развития традиционно дружеских отношений между КНДР и Россией, которые имеют глубокие корни".

После церемонии встречи президент России и северокорейский лидер начали беседу в узком составе.

По информации Кремля, на российско-северокорейские переговоры на высшем уровне отводится около четырех часов.

Предполагается, что общение В.Путина и Ким Чен Ына "тет-а-тет" продлится около часа, а затем встреча продолжится с участием делегаций двух стран и закончится приемом, на котором по просьбе северокорейской стороны Ким Чен Ына будут угощать блюдами русской национальной кухни.

По итогам встречи лидеров не будет ни совместных заявлений, ни подписания документов, однако ожидается, что президент РФ выйдет к журналистам, чтобы поделиться впечатлениями от саммита.