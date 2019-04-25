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25.04.19 08:53

Новый стадион ФК "Томь" будет вмещать 15 тыс. зрителей

© РИА Новости. Яков Андреев
25 апреля. Interfax-Russia.ru - Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил администрации Томска рассмотреть варианты размещения нового стадиона футбольного клуба "Томь", выступающего в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ), сообщил мэр Томска Иван Кляйн.

В настоящее время домашней ареной "Томи" является построенный в 1929 году стадион "Труд", расположенный в центре Томска. Он вмещает чуть более 10 тыс. зрителей.

"Поступило поручение рассмотреть возможность размещения стадиона "Томи" на 15 тыс. зрительских мест в новом месте. Вы же видите, что сейчас творится вокруг стадиона "Труд" во время матчей: ни проехать, ни протолкнуться, парковки забиты", - сказал И.Кляйн журналистам в четверг.

По его данным, для нового футбольного стадиона необходима площадка площадью 10-11 га.

"У нас есть такие площадки на левом берегу реки Томь. Одна из них - в сторону Тимирязевского (входит в состав Томска), вторая - между озером Курья и рекой Томь. Проблема в том, что есть 1-процентная вероятность подтоплений этих территорий, поэтому там необходимы какие-то защитные сооружения", - отметил И.Кляйн.

Он посетовал на то, что освоение левобережья идет невысокими темпами из-за отсутствия масштабной коммунальной инфраструктуры и выразил надежду, что новый стадион катализирует ее развитие.

"Если меня спрашивать как жителя, то я бы точно вынес стадион за территорию города. Для возведения такого объекта надо и воду подводить, и канализацию. Так может быть стадион бы помог исправить ситуацию (с коммуникациями - ИФ). Да и, возможно, это поспособствует строительству третьего моста через Томь", - добавил мэр.

Ранее губернатор Томской области сообщал, что до возвращения в премьер-лигу "Томи" предстоит построить новый стадион.

С.Жвачкин уточнил, что под новый стадион рассматриваются две потенциальные площадки: первая находится в восточной части Томска вблизи центра водных видов спорта "Звездный", вторая - на левом берегу Томи за Коммунальным мостом.

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