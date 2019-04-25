Нижнекамскнефтехим выплатит компенсации пострадавшим при пожаре на заводе

25.04.19 08:57

© РИА Новости. Илья Питалев

25 апреля. Interfax-Russia.ru - ПАО "Нижнекамскнефтехим" выплатит компенсации пострадавшим в результате пожара на одном из заводов предприятия, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе компании.

"Принято решение на уровне наших акционеров о выплате по линии благотворительности компенсаций для пострадавших, для оказания им поддержки. Определили, что семьям - погибшего и тяжело больных - будет оказана материальная помощь в 1 млн рублей, при средней тяжести вреда здоровью выплата составит 500 тысяч, в остальных случаях - 250 тысяч", - сказал сотрудник пресс-службы.

Кроме того, по его словам, будут произведены выплаты, предусмотренные страхованием гражданской ответственности "Нижнекамскнефтехима" перед третьими лицами при эксплуатации опасных производственных объектов (до 2 млн рублей на каждого пострадавшего в зависимости от тяжести нанесения ущерба здоровью).

На предприятии уточнили, что пострадали сотрудники двух подрядных организаций: ООО "Причал" и ООО "Строительная-монтажная объединенная компания", привлеченные на ремонтные работы.

Ранее сообщалось, что 19 апреля в результате возгорания на заводе изопрена-мономера "Нижнекамскнефтехима" в ходе планового капитального ремонта пострадали 17 человек. Они получили термические ожоги разной степени. Один из пострадавших после скончался.

По предварительным данным, ущерб, нанесенный производству, незначительный, на дальнейшей работе завода это не отразится.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

"Нижнекамскнефтехим" - один из крупнейших производителей синтетических каучуков в мире и пластиков в России, контрольный пакет его акций принадлежит группе "ТАИФ".