Недобросовестных арендаторов сельхозугодий в Приамурье лишат земель в рамках борьбы с пожарами

25.04.19 09:12

© РИА Новости. Александр Кряжев

25 апреля. Interfax-Russia.ru - Арендаторы сельхозугодий в Амурской области, чьи участки регулярно представляют угрозу возникновения природных пожаров, начали лишаться земель, об этом журналистам сообщил зампред регионального правительства Александр Нестеренко.

Он отметил, что за неоднократное неэффективное использование областных или муниципальных сельскохозяйственных земель собственник имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор с арендатором.

"Это уже сделано в Ромненском районе, также отправлены документы с Октябрьского района. Там сельхозугодья соприкасаются с лесным фондом и на сегодняшний день являются угрозой возникновения пожаров", - отметил зампред.

Власти Приамурья используют данные спутников, чтобы определить координаты возгораний, которые пошли от сельхозугодий. Насчитано 396 таких участков. После того, как устанавливается собственник или арендатор этих земель, данные передаются Россельхознадзору.

"У нас много собственников и арендаторов, которые набрали столько земли, что, как говорится, не съем, так надкусаю. (...) Есть данные, что 160 пожаров пошло с земель сельхозназначения. Однако с этих земель ничего идти не должно, они должны быть обработаны", - заметил А. Нестеренко.

Ранее Минлесхоз области сообщил, что 92% природных возгораний в Приамурье возникают в 5-10 км от населенных пунктов. В текущем году площадь пожаров заметно уменьшилась, с 560 тыс. га в 2018 году до почти 39,6 тыс. га в этом году. Однако общее число возгораний сократилось незначительно - с 211 в прошлом году до 169 в текущем.