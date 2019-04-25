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25.04.19 09:16

Якутия и Международный фонд охраны журавлей сохраняют популяцию стерхов

© РИА Новости. Александр Вильф
25 апреля. Interfax-Russia.ru - Тройственное соглашение о совместной работе подписано между Международным фондом охраны журавлей (МФОЖ), Дирекцией биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий Якутии и фондом "Стерх", сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

На рабочем совещании обсуждался ход реализации международного проекта "Сохранение восточной популяции белого журавля", включающего важнейшие места обитания вида на территории КНР и России.

"В Якутии проект по сохранению восточной популяции белого журавля реализуется с 2016 года. МФОЖ инвестировал более 10 млн рублей на проведение научных исследований стерха и укрепление материально-технической базы природного заказника "Кыталык", - говорится в сообщении.

Якутские экологи отметили, что в настоящее время документация о придании природному заказнику "Кыталык", где обитает более 60% мировой популяции стерха, статуса национального парка находится на согласовании в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ.

По данным учета МФОЖ на зимовках в Китайской Народной Республике популяция стерха находится в стабильном состоянии и составляет 4 тыс. особей. По результатам полевых исследований Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН отмечено расширение ареала белого журавля на севере Якутии.

"Стерхи стали чаще встречаться за пределами традиционных мест гнездования - по морскому побережью, а также в таежной части бассейна реки Колымы", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в ходе встречи уточнено, что в состав федерального заповедника "Медвежьи острова" планируют включить ключевой район размножения стерха - приморских тундр между реками Алазея и Сундрун, входивших ранее в состав республиканского природного резервата "Чайгургино".

Международный фонд охраны журавлей (МФОЖ) - неправительственная некоммерческая организация, основанная в 1973 г. В задачи МФОЖ входят изучение, охрана и восстановление популяций журавлей мира; сохранение экосистем, бассейнов рек и миграционных маршрутов, от которых зависит их благосостояние.

Стерх (белый журавль) - вид журавлей, обитает на северных территориях России. Стерхи находятся под угрозой исчезновения и внесены в международные списки Красной книги Международного союза охраны природы и конвенции по международной торговле животными СИТЕС, а также Красной книги России.

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