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25.04.19 09:22

Путин и Ким Чен Ын тет-а-тет обсудили ситуацию на Корейском полуострове

© РИА Новости. Валерий Мельников
25 апреля. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимир Путин в ходе обстоятельных переговоров обсудил с лидером КНДР Ким Чен Ыном шаги для улучшения ситуации на Корейском полуострове.

"У нас только что состоялась достаточно обстоятельная беседа с глазу на глаз. Мы смогли поговорить и об истории наших отношений, поговорили о сегодняшнем дне, о перспективах развития двусторонних связей. Поговорили, разумеется, и о ситуации на Корейском полуострове", - заявил В.Путин.

Кроме того, президент России и лидер КНДР "обменялись мнениями о том, как и что нужно сделать для того, чтобы ситуация имела хорошие перспективы на улучшение".

При этом В.Путин поблагодарил Ким Чен Ына за то, что тот принял приглашение и приехал в Россию.

Лидер КНДР Ким Чен Ын также заявил, что обмен мнениями с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам, представляющим взаимный интерес, получился очень содержательным.

"Я приехал в Россию, чтобы обменяться мнениями по нынешней ситуации на Корейском полуострове - это является одной из самых актуальных проблем нынешней международной повестки дня, - обсудить методы мирного урегулирования этого вопроса, обменяться мнениями по развитию наших двусторонних отношений в соответствии с требованиями нового столетия", - сказал Ким Чен Ын по завершении встречи в узком составе перед началом переговоров с участием членов делегаций.

По его словам, у него с В.Путиным "только что прошел очень содержательный обмен мнениями с глазу на глаз по вопросам, представляющим общий интерес, по всем актуальным проблемам".

"Надеюсь, что наши переговоры продолжатся в том же русле, в полезном и конструктивном плане", - сказал Ким Чен Ын.

Беседа "тет-а-тет" президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, продолжалась почти два часа, хотя изначально предполагалось, что она продлится чуть менее часа.

Далее встреча руководителей двух стран продолжится в расширенном составе с участием делегаций.

Визит Ким Чен Ына в Россию - первый для северокорейского лидера, который возглавил страну в 2011 году.

Вопрос о визите Ким Чен Ына в Россию обсуждался неоднократно, соответствующее приглашение было передано в 2017-2018 годах. В мае 2018 года Пхеньян посещал глава МИД России Сергей Лавров, вскоре после этого северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что лидер КНДР и глава МИД России договорились о проведении встречи на высшем уровне.

Предыдущий руководитель КНДР, отец Ким Чен Ына Ким Чен Ир трижды посещал Россию - в 2001 году состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и Ким Чен Ира в Москве, а в 2002 году - во Владивостоке. Последние на данный момент переговоры на высшем уровне между Россией и КНДР состоялись в 2011 году, когда с Ким Чен Иром в Улан-Удэ встречался президент РФ Дмитрий Медведев.

В.Путин в свою очередь посещал Северную Корею в 2000 году, это был первый в истории двусторонних отношений визит на высшем уровне.

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