Шесть человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика под Тверью

25.04.19 09:27

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

25 апреля. Interfax-Russia.ru - На 110-м км автодороги М-10 "Россия" около 6 утра в четверг произошло столкновение автобуса и грузовика, пострадали шесть человек, сообщили "Интерфаксу" в региональном ГИБДД.

"Водитель автобуса "Форд Транзит", перевозивший 12 рабочих по маршруту Конаково - Шереметьево, при повороте столкнулся с грузовой автомашиной", - отметил собеседник агентства.

По его словам, в результате ДТП пострадали шесть пассажиров автобуса. Часть из них с травмами (ушибы, ссадины) направлена в Конаковскую центральную районную больницу.