Подводная лодка ЧФ "Старый Оскол" отправилась на ремонт

25.04.19 09:34

© РИА Новости. Виталий Тимкив

25 апреля. Interfax-Russia.ru - Подводная лодка "Старый Оскол" Черноморского флота проходит черноморские проливы в рамках выполняемого перехода на судоремонтное предприятие северо-запада России для планового ремонта.

"При прохождении проливных зон подводные лодки ЧФ наряду с надводными кораблями и судами обеспечения действуют в строгом соответствии с международным правом", - отмечается в сообщении штаба ЧФ, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

Подводные лодки проекта 636.3 вводятся в состав ЧФ с 2015 года.

"С целью проведения проверки конструкторских расчётов по применению новых материалов и оборудования при строительстве серии подлодок данного проекта, к которому относится "Старый Оскол", спланировано изучение их эксплуатационных качеств в условиях климатической зоны с более высокими температурами на полный годовой цикл эксплуатации", - говорится в сообщении. Для этого "Старый Оскол" до убытия на текущий ремонт в одно из судоремонтных предприятий северо-запада России проведёт проверки ряда систем жизнеобеспечения в южных широтах, отмечается в пресс-релизе.

Дизель-электрическая подводная лодка "Старый Оскол" - третья в серии из шести субмарин проекта 636.3, построенных для ЧФ на "Адмиралтейских верфях" (входят в Объединенную судостроительную корпорацию). После завершения испытаний она летом 2016 года совершила межфлотский переход из Полярного (Мурманская область) в Севастополь.

Подлодки данной серии неоднократно участвовали в нанесении ударов ракетами "Калибр" из акватории Средиземного моря по террористам в Сирии.