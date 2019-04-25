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25.04.19 09:36

ОНК просит прокуратуру проверить обстоятельства смерти двух заключённых в "Матросской Тишине"

© РИА Новости. Андрей Стенин
25 апреля. Interfax-Russia.ru - Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников обратился к и.о. столичного прокурора Олегу Манакову с просьбой провести проверку по фактам смерти двух заключённых в СИЗО "Матросская тишина", а также разработать меры по борьбе с наркоманией и недопущению попадания наркотических средств в изоляторы.

"В настоящее время, к сожалению, не редки смертельные случаи в следственных изоляторах, однако в большинстве случаев, как под копирку пишут, что граждане умирают от сердечной недостаточности. Необходимо обязать более четко указывать причины смерти, чтобы понимать реальную статистику гибели от наркотических средств, искать пути попадания наркотиков в СИЗО и принимать меры по предотвращению распространения наркотиков", - сказал И.Мельников "Интерфаксу".

Он также обратил внимание прокурора на снижение проверок и ослабление общественного контроля в ФКУ СИЗО-1 УФСИН по Москве ("Матросская тишина") после того, как ряду членов ОНК по различным причинам был ограничен доступ в изолятор.

"В связи с этим, я прошу прокуратуру оказать содействие в восстановлении прав ряда активных членов ОНК Москвы для проверки этого следственного изолятора", - сказал представитель комиссии.

До этого И.Мельников обратился в столичное управление ФСИН с просьбой усилить профилактику борьбы с наркоманией, а также предпринять дополнительные меры по недопущению попадания наркотиков в СИЗО.

"Соответствующее обращение я отправил начальнику УФСИН РФ по Москве Сергею Морозу. На мой взгляд, было бы целесообразно, привлекать кинологов к досмотру как посетителей, так и служащих СИЗО", - сказал И.Мельников.

Ранее об отравлении заключенных московского следственного изолятора "Матросская тишина" в результате передозировки наркотиков "Интерфаксу" сообщил заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко.

"Умерших двое и двое в реанимации в тяжелом состоянии. Они употребили наркотик, переданный в продуктовой посылке, предположительно, смочив им ткань", - сказал В.Максименко в среду "Интерфаксу".

По его словам, неизвестное психотропное вещество употреблялось внутривенно, путем укола.

"Наркотик был передан в две камеры. В обеих пострадали люди. Вина наших сотрудников тоже есть - они все посылки тщательно досматривают, даже разламывают сигареты. Но выявлять наркотик в ткани у нас пока возможности нет", - сказал В.Максименко.

Он добавил, что обстоятельства инцидента будут установлены в ходе служебной проверки.

Представитель столичного главка СК Юлия Иванова сообщила, что столичные следователи начали доследственную проверку по информации об отравлении четырёх арестантов.

Ранее осведомлённый источник сообщил "Интерфаксу", что один из погибших проходит фигурантом уголовного дела о краже, а выжившие - об обороте наркотических средств.

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