Особый противопожарный режим в Омской области начнет действовать с 26 апреля

25.04.19 09:45

© РИА Новости. Игорь Подгорный

25 апреля. Interfax-Russia.ru - Постановлением правительства Омской области в регионе вводится особый противопожарный режим, сообщает в четверг Главное управление МЧС России по региону.

"Особый противопожарный режим на территории региона начнет действовать с 26 апреля до 9 июня. Это связано с потеплением и предстоящими майскими праздниками, что увеличивает риск возникновения пожаров в лесном фонде", - говорится в сообщении.

Мера будет актуальна для территорий поселений, города, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, предприятий. Запрещается разведение костров и проведение пожароопасных работ, выжигание сухой травянистой растительности, стерни.

"В случае введения особого противопожарного режима предупредительная мера отсутствует, будут применяться только штрафные санкции. Они разделяются в отношении граждан, должностных лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Сумма штрафов - от 10 до 400 тыс. рублей соответственно", - приводятся в сообщении слова первого заместителя начальника управления Александра Рекина.

Профилактика пожаров в населенных пунктах и на объектах, прилегающих к лесным массивам, будет усилена. Кроме того, местные власти должны увеличить противопожарные разрывы по границам населенных пунктов и создать противопожарные минерализованные полосы.