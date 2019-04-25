Около 400 коров из Европы доставили самолетами на Сахалин

25.04.19 09:46

© РИА Новости. Виталий Аньков

25 апреля. Interfax-Russia.ru - Две партии европейских коров доставила из Венгрии и Дании на Сахалин двумя самолетами Boeing 747-8F российская грузовая авиакомпания AirBridgeCargo, входящая в состав группы компаний "Волга-Днепр", сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе аэропорта "Южно-Сахалинск".

"Племенные нетели голштинской породы в количестве 195 голов прилетели на Сахалин в среду прямым рейсом из Будапешта для молочно-товарной фермы АО "Совхоз Корсаковский". Их отбирали в Голландии и в Венгрии. Вторую партию коров (200 голов) доставили в четверг прямым рейсом из Дании для компании "Грин-Агро", - рассказал собеседник агентства.

Коровы доставлены в рамках контрактов областного Минсельхоза.

Следующая партия иностранных коров для АО "Совхоз Корсаковский", по словам собеседника, прилетит в аэропорт "Южно-Сахалинск" из Европы 30 апреля.

Как сообщалось, АО "Совхоз Корсаковский" (принадлежит Минимущества Сахалинской области - ИФ) в прошлом году завершил строительство в селе Раздольное молочно-товарной фермы стоимостью более 2 млрд рублей. По проекту в Раздольном будет содержаться 1 тыс. голов основного стада голштинской породы. При выходе на проектную мощность ферма будет обеспечивать жителей Сахалинской области более 7 тыс. тонн молока в год и 300 тонн говядины в год.

В мае и июле прошлого года из Дании самолетами в Южно-Сахалинск доставили первые две партии элитных коров для ООО "Грин Агро Сахалин", которое в рамках сельскохозяйственной территории опережающего развития ТОР "Южная" реализует на юге Сахалина инвестпроект по созданию животноводческого комплекса на 3,8 тыс. коров.

Две партии коров по 200 голов привезли для фермы АО "Совхоз Корсаковский" в ноябре прошлого года самолетом из Нидерландов, в начале апреля 2019 года - из Венгрии.

АО "Совхоз Корсаковский" - крупное, многоотраслевое сельскохозяйственное предприятие, специализируется на производстве молочной, мясной, овощной продукции и картофеля. За 2018 год предприятие произвело более 2 тыс. тонн молока и 108,4 тонн мяса (124,5 % к 2017 году).