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25.04.19 09:50
Иркутский суд решил вернуть 42 млн руб на счет депутата-банкрота от КПРФ
Как следует из материалов суда, депутат перечислил эти средства Федеральной налоговой службе в счет погашения задолженности "Стальконструкции" по обязательным платежам в бюджет. Эта сделка признана судом недействительной.
Средства - 42,14 млн рублей - будут взысканы в конкурсную массу А.Левченко.
Согласно материалам арбитража, в марте 2018 года суд признал А.Левченко банкротом по иску компании "КапиталИнвестСтрой", требовавшей с него 57,5 млн рублей. В отношении депутата была введена процедура реструктуризации долгов. В августе 2018 года финансовый управляющий решил оспорить сделку А.Левченко по перечислению средств "Стальконструкции" и подал соответствующий иск в суд.
А.Левченко является депутатом Заксобрания Иркутской области от КПРФ.
По данным аналитической системы СПАРК-Интерфакс, А.Левченко является гендиректором ЗАО "Стальконструкция", которое специализируется на монтаже стальных строительных конструкций в регионе. Чистая прибыль компании в 2017 году составит 57 тыс. рублей.
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