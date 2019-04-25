Первые лебеди прилетели в Якутию

25.04.19 09:54

© РИА Новости. Владимир Вяткин

25 апреля. Interfax-Russia.ru - Первые лебеди-кликуны прилетели и были замечены в нескольких районах Якутии, сообщает в четверг пресс-служба Минэкологии региона.

"В эти дни возле села Тойбохой появилась первая после зимовки стая лебедей. И это несмотря на то, что озера еще скованы льдом. Основную массу водоплавающих птиц, в числе которых кряквы, гуменники, шилохвости, чирки, журавли, на озерах Якутии ждут в начале мая", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы Департамента ветеринарии Якутии, в другом районе Якутии - городе Ленске на речке Мухтуйка - на льду поймали одинокого лебедя, так как речка еще в зимнем панцире.

"Птица содержалась в сарае одного из жителей Ленска. Осмотр показал, что птица находится в удовлетворительном состоянии, температура тела в пределах физиологической нормы. На крыльях имеются незначительные ссадины, которые обработали. По словам временного хозяина, птица ведет себя спокойно, подпускает к себе, ест все, что предложат. По нашим наблюдениям это лебедь кликун, возраст примерно 2 года", - отмечается в сообщении.

Ветеринары уточняют, что лебедь, скорее всего, отстал от стаи, так как в регионе еще держится зима, водоемы подо льдом, и птица обессилела в силу молодого возраста. Мирнинский зоопарк "Живые алмазы Якутии" сообщил о своем желании забрать птицу.

Лебедь-кликун занесен в Красную книгу Якутии, добыча его запрещена.