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25.04.19 10:11
Авиапассажир в Мурманске угрожал "бомбой", задержав вылет рейса
"По данному факту идет проверка, устанавливаются обстоятельства, решение (о возбуждении уголовного дела - ИФ) еще не принималось", - сказал собеседник агентства.
В полиции сообщили, что задержанный пассажир - мужчина 1989 года рождения, и опровергли информацию местных СМИ, что он является чиновником.
Инцидент произошел во время посадки на рейс авиакомпании "Аэрофлот" СУ1493 Мурманск-Москва. Самолет должен был вылететь в 21.35 мск, но был задержан и вылетел в 01.09 мск.
Как сообщалось, 19 апреля в аэропорту "Мурманск" неадекватный пассажир сорвал отправление авиарейса Мурманск-Санкт-Петербург авиакомпании "Россия".
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