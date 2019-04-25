Авиапассажир в Мурманске угрожал "бомбой", задержав вылет рейса

25.04.19 10:11

© РИА Новости. Павел Львов

25 апреля. Interfax-Russia.ru - Мурманский линейный отдел МВД России на транспорте проводит проверку в отношении мужчины, который пошутил в аэропорту "Мурманск" (входит в холдинг "Новапорт") при посадке на рейс про бомбу, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

"По данному факту идет проверка, устанавливаются обстоятельства, решение (о возбуждении уголовного дела - ИФ) еще не принималось", - сказал собеседник агентства.

В полиции сообщили, что задержанный пассажир - мужчина 1989 года рождения, и опровергли информацию местных СМИ, что он является чиновником.

Инцидент произошел во время посадки на рейс авиакомпании "Аэрофлот" СУ1493 Мурманск-Москва. Самолет должен был вылететь в 21.35 мск, но был задержан и вылетел в 01.09 мск.

Как сообщалось, 19 апреля в аэропорту "Мурманск" неадекватный пассажир сорвал отправление авиарейса Мурманск-Санкт-Петербург авиакомпании "Россия".