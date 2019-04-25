Дополнительные льготы получат многодетные семьи в Новосибирской области

25.04.19 10:20

© РИА Новости. Владимир Трефилов

25 апреля. Interfax-Russia.ru - Около 45 тысяч многодетных семей в Новосибирской области смогут претендовать на дополнительные льготы по федеральному закону N63, предусматривающему послабления по земельному налогу и налогу на имущество, сообщил начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Новосибирской области Андрей Сударев.

"Изменения в законодательстве предусматривают предоставление физлицам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, дополнительных налоговых вычетов", - сказал он в четверг на пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Сибирь" в Новосибирске.

А.Сударев уточнил, что льготы предусмотрены по земельному налогу в размере кадастровой стоимости 600 кв. м площади одного земельного участка; по налогу на имущество - в размере 5 кв. м общей площади квартиры и 7 кв. м общей площади жилого дома на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Как отметила начальник управления демографической и семейной политики Минтруда и соцразвития Новосибирской области Ольга Квятковская, из регионального бюджета в 2019 году всего будет направлено около 3 млрд рублей на поддержку многодетных семей.

"В нацпроект "Демография" входит региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей", в который включены различные ежемесячные выплаты, предоставление пособий и семейного капитала, проведение процедур ЭКО. В Новосибирской области особый акцент в предоставлении мер финансовой поддержки сделан на помощь многодетным семьям. Меры соцподдержки охватывают все ключевые сферы жизнедеятельности семьи - здоровье, образование, жилье, питание, уход за детьми, отдых", - сказала О.Квятковская.