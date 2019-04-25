Житель Челябинской области поджег почти 90 га леса, вычищая участок от травы

25.04.19 10:21

© РИА Новости. Константин Чалабов

25 апреля. Interfax-Russia.ru - Сотрудники полиции и лесничества установили виновника крупного лесного пожара в Уйском районе Челябинской области, где накануне был введен особый противопожарный режим, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе ГУ лесами региона.

"Пожар произошел во вторник, от огня пострадало 83 гектара лесной площади. По горячим следам установили виновника возгорания - им оказался местный житель, решивший устроить сельхозпалы", - сказал сотрудник пресс-службы.

Чтобы быстрее избавиться от сухостоя, мужчина привязал к мотоблоку горящую покрышку и проехал по своему участку. Огонь с загоревшейся травы перешел на соседний лес.

"Предварительно ущерб лесному фонду превышает 1 млн рублей. Кроме того, нарушителю противопожарного режима грозит штраф в двойном размере", - уточнил собеседник агентства.

По его словам, в текущем году из-за теплой погоды пожарный сезон начался на две недели раньше обычного. По данным на утро четверга, в области произошло 99 лесных пожаров общей площадью более 870 гектаров.

Особый противопожарный режим введен в шести муниципалитетах: Уйском, Красноармейском, Сосновском, Верхнеуральском и Кунашакском районах, а также в Миассе.