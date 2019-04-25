Более 600 книг пополнили онлайн-библиотеку московского метро

25.04.19 10:37

© РИА Новости. Евгений Биятов

25 апреля. Interfax-Russia.ru - Более 600 книг классиков русской и мировой литературы пополнили электронную библиотеку столичного метрополитена в рамках проекта "Книги в метро", сообщает в четверг официальный сайт мэра Москвы.

"Онлайн-библиотека московского метро пополнилась более чем 600 произведениями классиков русской и мировой литературы. Теперь там можно скачать или прочитать онлайн 720 книг более чем 90 авторов", - говорится в сообщении.

Книги можно загружать бесплатно в свое мобильное устройство или читать онлайн. Для скачивания пользователю нужно просканировать QR-код на корешке. Это делается с помощью камеры смартфона или специального приложения.

"Проект пользуется популярностью у пассажиров: с момента его запуска в прошлом году произведения в онлайн-библиотеке скачали уже более 150 тысяч раз. Видя востребованность сервиса, мы приняли решение о расширении каталога литературных произведений, представленных в электронной библиотеке метро", - сказала заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

В число самых популярных произведений электронной библиотеки метро вошли пьеса "Вишневый сад" Антона Чехова, романы "Ярмарка тщеславия" Уильяма Теккерея, "Путешествие к центру Земли" Жюль Верна, сказка "Приключения Алисы в Стране чудес" Льюиса Кэрролла, уточняют в мэрии.

Частью проекта "Книги в метро" является сервис бесплатного обмена книгами - буккроссинг.

Взять понравившиеся издания или оставить прочитанные москвичи могут на специальной полке, расположенной на стойке "Живое общение" в объединенном вестибюле станций "Пушкинская" и "Тверская", а вернуть книги - на любую из стоек, уточняется в сообщении.