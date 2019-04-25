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25.04.19 10:46
Путин ввел ежегодные выплаты инвалидам и участникам ВОВ, проживающим в России и странах Балтии
Согласно указу, начиная с 2019 года эту выплату будут получать граждане РФ, постоянно проживающие на территории России, Латвии, Литвы и Эстонии, являющиеся инвалидами и участниками Великой Отечественной войны.
Выплата приурочивается ко Дню Победы, подчеркивается в указе.
Документ опубликован на сайте Кремля.
В указе правительству РФ поручается обеспечить финансирование расходов, связанных, в частности, с доставкой указанной денежной выплаты, а также определить порядок и условия осуществления этой выплаты.
В преамбуле указа подчеркивается, что президент принял решение ввести эту ежегодную денежную выплату, "отдавая дань глубокого уважения ветеранам Великой Отечественной войны".
Указ от 24 апреля вступил в силу со дня его подписания.
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