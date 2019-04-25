Путин ввел ежегодные выплаты инвалидам и участникам ВОВ, проживающим в России и странах Балтии

25.04.19 10:46

© РИА Новости. Алексей Никольский

25 апреля. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым установил ежегодную денежную выплату в размере 10 тысяч рублей некоторым категориям граждан ко Дню Победы.

Согласно указу, начиная с 2019 года эту выплату будут получать граждане РФ, постоянно проживающие на территории России, Латвии, Литвы и Эстонии, являющиеся инвалидами и участниками Великой Отечественной войны.

Выплата приурочивается ко Дню Победы, подчеркивается в указе.

Документ опубликован на сайте Кремля.

В указе правительству РФ поручается обеспечить финансирование расходов, связанных, в частности, с доставкой указанной денежной выплаты, а также определить порядок и условия осуществления этой выплаты.

В преамбуле указа подчеркивается, что президент принял решение ввести эту ежегодную денежную выплату, "отдавая дань глубокого уважения ветеранам Великой Отечественной войны".

Указ от 24 апреля вступил в силу со дня его подписания.