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25.04.19 10:49

В Москве на Пасху похолодает до ночных заморозков

© РИА Новости. Максим Блинов
25 апреля. Interfax-Russia.ru - Период аномального для конца апреля летнего тепла в Московском регионе закончится в субботу, в воскресенье в столице столбики термометров опустятся до 11-13 градусов, прогнозируют синоптики.

"Антициклон, который сейчас обеспечивает замечательную погоду, останется до субботы - хотя завтра и послезавтра будут возможны летние, кратковременные дождики. А по-настоящему резкое похолодание начнется вечером 27-го апреля или в первые часы 28-го с перемещением холодных масс с севера. Температура понизится на 9-12 градусов", - сказал "Интерфаксу" в среду научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

После более чем двадцатиградусного тепла похолодание будет резким.

В ночь на воскресенье пройдет кратковременный дождь, в связи с прохождением холодного фронта поднимется ветер до 12-17 м/с. В воскресенье, когда в России отмечают Пасху, в Москве ожидается всего +11...13 градусов, а в Подмосковье +8...13, небольшие осадки возможны, преимущественно, на юге столичного региона. Температурный фон будет ниже нормы на 5 градусов.

В ночь на понедельник в Подмосковье будут заморозки - прогнозируется -3...+2 градуса, днем ожидается +8...13 градусов.

"Не нужно привыкать к летнему теплу в конце апреля. Есть правило: после очень теплой погоды всегда наступает похолодание", - сказал Р.Вильфанд.

Однако, по его словам, после резкого похолодания вероятна тенденция к повышению температуры. Ко вторнику, 30 апреля, по предварительным данным, возможно небольшое потепление - до +12...17 градусов, что все же будет на 2 - 2,5 градуса ниже нормы.

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