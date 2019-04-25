Суд на Ставрополье оставил в силе решение о лишении прав бойца Емельяненко

25.04.19 10:53

© РИА Новости. Денис Абрамов

25 марта. Interfax-Russia.ru - Кисловодский городской суд (Ставропольский край) в среду рассмотрел апелляцию бойца ММА Александра Емельяненко, которого суд лишил водительских прав и оштрафовал за то, что он при задержании отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

"Постановление мирового суда оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения", - сказал судья.

1 марта полиция в Кисловодске задержала А.Емельяненко, который находился нетрезвым за рулем. Источник "Интерфакса" сообщил, что боец за рулем своего "Мерседеса" припарковался в запрещенном месте, а когда к машине подъехал эвакуатор и машина ДПС, попытался скрыться, объезжая препятствие по тротуару, а затем столкнулся с машиной и уехал.

В отношении А.Емельяненко были составлены административные материалы по статьям КоАП РФ "нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги" и "невыполнение водителем законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения".

2 марта Кисловодский городской суд арестовал А.Емельяненко на десять суток за неподчинение требованиям сотрудника полиции. 7 марта мировой суд Кисловодска лишил его прав и оштрафовал на 30 тыс. рублей.