Молодые тигры из приморского центра могут получить "прописку" в Приамурье

25.04.19 11:13

Фото пресс-службы МРОО "Центр "Тигр"

25 апреля. Interfax-Russia.ru - Место обитания двух молодых воспитанников реабилитационного центра тигров в Приморье будет определено в ближайшие дни, на рассмотрение комиссии представлен участок в Амурской области.

"Документы поданы на выпуск тигров в Амурской области, но решение в ближайшее время должна принять комиссия, которая будет собираться в Москве в Росприроднадзоре. На основании заключения этой комиссии будет дана распорядительная лицензия, в которой и будет указан регион выпуска", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" директор центра "Тигр" Виктор Кузьменко.

Он отметил, что в случае положительного решения, двухлетний самец Павлик и его ровесница тигрица Елена будут выпущены в дикую природу в мае.

Как сообщалось, Павлик и его сестра Елена в феврале 2018 года были отловлены вместе с матерью, которая повадилась охотиться на собак из села Алексей-Никольское. Тигрятам на тот момент было около 6-7 месяцев.

Тигрицу-мать по решению Росприроднадзора отправили на постоянное место жительства в один из зоопарков Красноярского края. Она была признана потенциально опасной для человека.