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25.04.19 11:15

Новые меры поддержки аграриев разработали власти Подмосковья

© РИА Новости. Илья Питалев
25 апреля. Interfax-Russia.ru - Новые направления господдержки предусмотрены правительством Подмосковья в области АПК, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

"На 2019 год для наших аграриев предусмотрены новые направления государственной поддержки. 100 млн рублей - это субсидии на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления для приобретения высокобелковых кормов", - приводятся в сообщении слова главы областного ведомства Андрея Разина.

Он также отметил, что 30 млн рублей ежегодно на 2019-2021 годы будет выделяться в виде субсидий на приобретение молодняка овец молочного направления продуктивности.

Изменения в госпрограмму "Сельское хозяйство Подмосковья" уже внесены правительством региона, уточнил министр.

"В целях реализации региональных проектов в состав госпрограммы включены 2 новые подпрограммы: "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Московской области" и "Экспорт продукции АПК Московской области"", - добавил А.Разин.

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