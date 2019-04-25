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25.04.19 11:23

Российско-северокорейские переговоры завершились

© РИА Новости. Алексей Никольский
25 апреля. Interfax-Russia.ru - Переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына в расширенном составе с участием делегаций продолжались один час сорок минут.

До этого руководители двух стран почти два часа общались с глазу на глаз, что вдвое превысило изначально запланированное время.

По завершении переговоров в расширенном составе делегации направились на прием, на котором по просьбе северокорейской стороны Ким Чен Ына будут угощать блюдами русской национальной кухни.

По итогам встречи лидеров не будет ни совместных заявлений, ни подписания документов, однако ожидается, что президент РФ выйдет к журналистам, чтобы поделиться впечатлениями от саммита.

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