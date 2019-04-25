Восемь компаний готовят проекты для размещения в ТОСЭР "Алексин" в Тульской области

25.04.19 11:26

© РИА Новости. Алексей Витвицкий

25 апреля. Interfax-Russia.ru - Восемь компаний планирует стать резидентами территории опережающего социально-экономического развития "Алексин" в Тульской области, сообщает пресс-служба облправительства.

На совещании в правительстве региона глава администрации Алексина Павел Федоров сообщил, что в муниципалитете сформировано 15 земельных участков промышленного и 14 - сельскохозяйственного назначения, готовых к предоставлению инвесторам.

"Обсуждались вопросы создания в ТОСЭР "Алексин" необходимой инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов и развития муниципалитета. В настоящее время уже ведутся переговоры с 8 компаниями, заинтересованными в том, чтобы стать резидентами", - говорится в сообщении.

Помимо новых инвесторов статус резидента ТОСЭР "Алексин" могут получить и те юридические лица, которые уже имеют действующие производственные мощности, если вид их экономической деятельности соответствует постановлению правительства РФ "О создании ТОСЭР "Алексин", и проект не составляет конкуренции градообразующему предприятию "Тяжпромарматура", напоминает пресс-служба.

Кроме того инвесторы, намеренные реализовывать проекты в моногородах Тульской области, могут претендовать на меры поддержки Фонда развития моногородов.

Ранее сообщалось, что правительство РФ 15 апреля подписало постановление о создании ТОСЭР в городе Алексине Тульской области, что позволит привлечь в экономику города инвестиции в размере более 7,6 млрд рублей, создать около 800 рабочих мест.

Правительство Тульской области подписало рамочные соглашения с инвесторами о реализации четырех инвестиционных проектов. В рамках этих проектов планируется строительство завода по производству гранулированного зелёного корма из люцерны, хлебозавода, реконструкция и строительство тепличного комплекса, создание детского спортивно-оздоровительного лагеря.

В настоящее время в Тульской области действует ТОСЭР "Ефремов", предполагаемый объем инвестиций составит 9 млрд рублей. Еще две ТОСЭР панируется создать в моногородах Суворов и Белев.