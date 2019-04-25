Путин не видит альтернативы мирному решению проблемы Корейского полуострова

25.04.19 11:48

© РИА Новости. Валерий Мельников

25 апреля. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин заявил об отсутствии альтернатив мирному урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова и подтвердил готовность российской стороны продолжать взаимодействие с целью снижения напряженности в регионе.

"Исходим из того, что альтернативы мирному разрешению ядерной и других проблем региона нет и быть не может", - заявил В.Путин в четверг на приеме в честь лидера КНДР Ким Чен Ына.

В.Путин подчеркнул, что Россия готова к продолжению взаимодействия по снижению напряженности на полуострове, укреплению безопасности в Северо-Восточной Азии в целом. "Как гласит корейская мудрость: если соединить силы, можно сдвинуть скалу. Убеждены, что именно в этом залог успеха", - сказал президент РФ.

Он заявил, что "при активном участии международного сообщества, всех заинтересованных государств мы обязательно достигнем цели по обеспечению прочного мира, стабильности и процветания на Корейском полуострове".

Ранее во Владивостоке завершились российско-северокорейские переговоры. Стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове и пути ее урегулирования, а также вопросы двусторонних отношений России и КНДР.

На приеме в честь лидера КНДР Ким Чен Ына, который начался после завершения официальной части переговоров, глава российского государства предложил тост за укрепление дружбы и сотрудничества между РФ и Северной Кореей.

"Предлагаю тост за дальнейшее укрепление дружбы и сотрудничества между Российской Федерацией и Корейской Народной Демократической Республикой, за благополучие народов наших стран, за здоровье товарища председателя Ким Чен Ына и всех присутствующих", - сказал В.Путин.

Вместе со своим визави он поднял бокал белого вина.

Президент напомнил, что в 2002 году во Владивостоке он уже принимал отца нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ира, подчеркнув, что к нему в России всегда относились с большим уважением.

"Сегодняшние переговоры также прошли конструктивно, по-деловому, в дружеской атмосфере, традиционной для отношений между нашими государствами", - сказал российский лидер.

В.Путин напомнил, что в 2018 году Москва и Пхеньян отметили 70-летие установления дипотношений. "Мы подошли к этой дате в сложной международной обстановке. Тем не менее видим, что благодаря многим инициативам товарища Ким Чен Ына в последние месяцы ситуация вокруг Корейского полуострова стабилизируется", - сказал президент России.

Он подчеркнул, что Москва стремится активно содействовать продвижению по пути политико-дипломатического решения проблем Корейского полуострова.

В.Путин также поприветствовал шаги руководства КНДР по налаживанию прямого диалога с США, а также по нормализации отношений между Северной и Южной Кореями.

Во время торжественного приема, который прошел после завершения переговоров, для лидеров двух стран Владимира Путина и Ким Чен Ына, а также членов их делегаций, прозвучали популярные песни Северной Кореи и классика русской музыки.

Перед высокими гостями выступили Государственный концертный ансамбль танца и песни "Кубанская казачья вольница", оркестр и хор Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии РФ, а также ряд других исполнителей.

На суд зрителей было представлено около полутора десятков номеров. В их числе - классические произведения: "Очи черные", "Вдоль по Питерской", "Распрягайте, хлопцы, коней", "Танец маленьких лебедей" из "Лебединого озера" и "Танец с саблями" из балета "Гаянэ".

Прозвучали и несколько корейских произведений. В частности, для гостей из КНДР артисты исполнили песню "Великий полководец", хореографический номер "Корейский танец с веерами" и другие.

Завершился концерт песней "Москва - Пхеньян".