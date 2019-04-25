Более 200 водоемов Петербурга очистят от мусора к концу недели

25.04.19 11:53

© РИА Новости. Игорь Руссак

25 апреля. Interfax-Russia.ru - Специалисты предприятия "Экострой" очистят от мусора 216 прудов и рек Петербурга до конца недели, сообщила в четверг пресс-служба городского комитета по природопользованию.

С 22 по 28 апреля с водоемов планируется собрать около 65 кубометров мусора. Помимо уборки, в летний период специалисты также косят водную растительность. Всего в 2019 году в план уборки включены 326 водных объектов.

По данным пресс-службы, за первый квартал 2019 года сотрудники "Экостроя" собрали с акваторий рек и каналов более 480 кубометров отходов.

"Уборка осуществляется круглогодично: в зимний период - со льда, в летний период на несудоходных реках с берега, а на судоходных - с помощью катеров. Периодичность уборки зависит от рекреационной значимости водных объектов, периода года и оказываемой на них антропогенной нагрузки и составляет от одного до восьми раз в месяц", - уточнили в пресс-службе.