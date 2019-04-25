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25.04.19 11:53
Более 200 водоемов Петербурга очистят от мусора к концу недели
С 22 по 28 апреля с водоемов планируется собрать около 65 кубометров мусора. Помимо уборки, в летний период специалисты также косят водную растительность. Всего в 2019 году в план уборки включены 326 водных объектов.
По данным пресс-службы, за первый квартал 2019 года сотрудники "Экостроя" собрали с акваторий рек и каналов более 480 кубометров отходов.
"Уборка осуществляется круглогодично: в зимний период - со льда, в летний период на несудоходных реках с берега, а на судоходных - с помощью катеров. Периодичность уборки зависит от рекреационной значимости водных объектов, периода года и оказываемой на них антропогенной нагрузки и составляет от одного до восьми раз в месяц", - уточнили в пресс-службе.
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