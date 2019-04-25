Животных из "китовой тюрьмы" выпустят в Охотское море не раньше июня

25.04.19 12:50

© РИА Новости. Виталий Аньков

25 апреля. Interfax-Russia.ru - Всех морских животных, находящихся в бухте Средняя Приморского края можно выпустить на волю, заявил заместитель директора по научной работе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Вячеслав Бизиков.

"Все животные в бухте находятся в удовлетворительном состоянии здоровья", - сказал В.Бизиков.

Он отметил, что у двух белух и одной косатки обнаружены нарушения состояния здоровья. Для них будет организовано дополнительное обследование.

"Наши специалисты и члены команды Кусто заметили (симптомы - ИФ) у белух и косаток, которые навевают подозрения на то, что это могут быть грибковые или вирусные болезни. Нам нужно провести дополнительные анализы и в зависимости от этого решить, не являются ли эти животные опасными для сородичей в дикой природе", - заявил ученый.

"По состоянию здоровья, по физическому состоянию у животных нет противопоказаний по выпуску в окружающую среду", - добавил В.Бизиков.

Он также отметил, что животные будут выпущены на северо-западе Охотского моря не раньше конца июня.

"До конца июня выпустить их не позволит ледовая обстановка", - сказал В.Бизиков.

В.Бизиков отметил, что в ближайшее время будет созван новый консилиум, на котором примут индивидуальные планы по возвращению животных в естественную среду обитания.

"Мы будем готовить к обсуждению мнение экспертов относительно выпуска крупных групп млекопитающих, косаток, белух, различных размерных групп, также выпускание их малыми группами, большими или всех сразу", - уточнил учёный.

По его словам, для выпуска на месте будет необходимо подготовить специальные вольеры для временного содержания животных.

Жан-Мишель Кусто с командой побывал в России по приглашению Минприроды для консультации по реабилитации и возможному выпуску косаток и белух из вольеров бухты Средняя в Приморье. После с губернатором Приморья Олегом Кожемяко было подписано соглашение, согласно которому животных подготовят к возвращению в море. Глава региона заверил, что это произойдет в мае-июне.