В Коми завершено расследование дела ОПГ Пичугина

25.04.19 12:07

© РИА Новости. Максим Богодвид

25 апреля. Interfax-Russia.ru - В Коми завершено расследование уголовного дела в отношении лидеров и участников преступного сообщества Юрия Пичугина, на счету которого совершение многочисленных тяжких и особо тяжких преступлений на территории республики и Архангельской области, сообщает пресс-служба СК РФ в четверг.

В качестве фигурантов по уголовному делу проходит 21 человек. Все обвиняемые, в том числе лидеры преступного сообщества Ю.Пичугин, Виктор Карпов, Хадис Азизов, Сергей Вануйто, содержатся под стражей.

"Сбор доказательств был затруднен тем, что преступное сообщество Пичугина имело огромное криминальное влияние в республике Коми и за ее пределами, его участники заработали авторитет безжалостных и кровожадных преступников, в связи с чем большинство процессуальных лиц неохотно сотрудничали со следственными органами", - отмечают в ведомстве.

Объем уголовного дела составил 311 томов. В рамках расследования следователями проведено 123 судебных экспертизы, допрошено более 680 свидетелей, проведено более 60 очных ставок, свыше 200 обысков в различных регионах РФ, осуществлены многочисленные выемки, изъятия, осмотры предметов и документов.

В зависимости от роли каждого фигурантам предъявлены обвинения в организации преступного сообщества и участии в нем (ст.210 УК РФ), создании устойчивой вооруженной группы и участии в ней (ст. 209 УК РФ), совершении шести убийств организованной группой, сопряженных с бандитизмом, покушении на убийство (ст.105 УК РФ), похищении человека, совершенном организованной группой (ст.126 УК РФ), незаконном обороте оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенном в составе организованной группы (ст.ст.222,222.1 УК РФ).

Также члены ОПГ обвиняются в вымогательстве, совершенном в составе организованной группы (ст.163 УК РФ), мошенничестве, совершенном организованной группой, в том числе в особо крупном размере (ст.159 УК РФ), и других преступлениях.

В настоящее время фигуранты знакомятся с материалами уголовного дела. В ходе расследования с тремя обвиняемыми были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, материалы в отношении них выделены в отдельное производство. Обвинительное заключение в отношении одного из трех фигурантов уже утверждено, в отношении еще двоих уголовные дела направлены для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

Начиная с 1994 года, Ю.Пичугин, "вор в законе", создал в Коми преступную группу. Он привлек к участию в ней спортсменов и людей, ранее проходивших военную службу в спецподразделениях вооруженных сил и правоохранительных органах.

На начальном этапе участники занимались рэкетом, вымогая у предпринимателей деньги под предлогом обеспечения их личной безопасности и безопасности их имущества. Собранные денежные средства и имущество передавались в общую кассу.

Касса ОПГ также пополнялась за счет денег от лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях. Средства передавали и другие преступники, совершавшие крупные кражи из магазинов, разбойные нападения, хищения нефтепродуктов, телефонные мошенничества и махинации с объектами недвижимости.

С 2003 года по 2006 год денежные средства, полученные в результате преступной деятельности, участники ОПГ стали вкладывать в легальные сферы коммерческой деятельности: организацию общественного питания, досуга и услуг, а также пассажирские и грузоперевозки, лесозаготовку.

Ю.Пичугин и другие участники ОПГ были задержаны в середине февраля 2018 года после серии обысков в Москве, Пятигорске и Сыктывкаре.