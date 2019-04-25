Несколько захоронений времен войны нашли поисковики в воронежском поселке

25.04.19 12:17

© РИА Новости. Игорь Руссак

25 апреля. Interfax-Russia.ru - Волонтеры в рамках ежегодной "Вахты памяти" обнаружили массовые захоронения времен Великой Отечественной войны в Каменском районе Воронежской области, сообщает поисковое объединение "Дон".

Несколько захоронений находились рядом с центральным стадионом поселка Каменка.

В одном из них были останки трех военнослужащих летного состава, предположительно Артема Заварзы (1915 года рождения), Михаила Рябова (1920 года рождения) и Ивана Терновского (1918 года рождения). По архивным данным, экипаж погиб при падении самолета в результате авиакатастрофы у села Пилипы Каменского района 21 декабря 1941 года. Впоследствии останки летчиков перезахоронили в Каменке, однако место захоронения спустя несколько десятилетий было утеряно.

Найдены также фрагменты летного шлемофона, парашютной системы, пряжка офицерского ремня образца 1935 года и петлица гимнастерки офицерского состава.

В трех других захоронениях поисковики обнаружили останки 39 человек и солдатский медальон. Это были советские воины, погибшие в период оккупации Каменского района в немецком концлагере "Дулаг-191", и солдаты-освободители Каменского района.

В настоящее время проводятся поисково-эксгумационные работы, которые будут продолжены до 5 мая.