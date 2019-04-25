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25.04.19 12:17
Несколько захоронений времен войны нашли поисковики в воронежском поселке
Несколько захоронений находились рядом с центральным стадионом поселка Каменка.
В одном из них были останки трех военнослужащих летного состава, предположительно Артема Заварзы (1915 года рождения), Михаила Рябова (1920 года рождения) и Ивана Терновского (1918 года рождения). По архивным данным, экипаж погиб при падении самолета в результате авиакатастрофы у села Пилипы Каменского района 21 декабря 1941 года. Впоследствии останки летчиков перезахоронили в Каменке, однако место захоронения спустя несколько десятилетий было утеряно.
Найдены также фрагменты летного шлемофона, парашютной системы, пряжка офицерского ремня образца 1935 года и петлица гимнастерки офицерского состава.
В трех других захоронениях поисковики обнаружили останки 39 человек и солдатский медальон. Это были советские воины, погибшие в период оккупации Каменского района в немецком концлагере "Дулаг-191", и солдаты-освободители Каменского района.
В настоящее время проводятся поисково-эксгумационные работы, которые будут продолжены до 5 мая.
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