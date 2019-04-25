Останки заключенных фашистского концлагеря нашли поисковики в Ленинобласти

25.04.19 12:25

© РИА Новости. Игорь Руссак

25 апреля. Interfax-Russia.ru - Поисковый батальон Западного военного округа (ЗВО) обнаружил в Тосненском районе Ленинградской области останки 35 красноармейцев, погибших в немецком концлагере в годы Великой Отечественной войны.

"В месте расположения бывшего немецкого концлагеря обнаружены останки 35 военнопленных Красной Армии, погибших от нечеловеческих условий содержания", - говорится в сообщении пресс-службы ЗВО, которое поступило в "Интерфакс" в четверг.

В нём отмечается, что поисковая работа на месте бывшего концлагеря продолжается, и уже обнаружено ещё несколько десятков останков. После завершения поиска они будут захоронены на одном из воинских мемориалов Ленинградской области.

Немецкий концлагерь пересыльного типа для военнопленных и гражданских лиц, рассчитанный на 300 человек, действовал в оккупированной гитлеровцами деревне Старосерье в 1941-1943 годах, информирует штаб ЗВО.