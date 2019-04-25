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25.04.19 12:25
Останки заключенных фашистского концлагеря нашли поисковики в Ленинобласти
"В месте расположения бывшего немецкого концлагеря обнаружены останки 35 военнопленных Красной Армии, погибших от нечеловеческих условий содержания", - говорится в сообщении пресс-службы ЗВО, которое поступило в "Интерфакс" в четверг.
В нём отмечается, что поисковая работа на месте бывшего концлагеря продолжается, и уже обнаружено ещё несколько десятков останков. После завершения поиска они будут захоронены на одном из воинских мемориалов Ленинградской области.
Немецкий концлагерь пересыльного типа для военнопленных и гражданских лиц, рассчитанный на 300 человек, действовал в оккупированной гитлеровцами деревне Старосерье в 1941-1943 годах, информирует штаб ЗВО.
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