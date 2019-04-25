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25.04.19 12:27

Посевная кампания 2019г стартовала в Новосибирской области

© РИА Новости. Сергей Аверин
25 апреля. Interfax-Russia.ru - Аграрии двух районов Новосибирской области - Маслянинского и Тогучинского - первыми в регионе приступили к севу яровых, сообщает пресс-служба областного правительства в четверг.

"Температура почвы на глубине сева уже достигла значений, достаточных для посева ячменя, овса, зернобобовых культур. Хозяйства Маслянинского и Тогучинского районов, уже вышедшие в поля, начали посев однолетних трав и яровой пшеницы", - сообщает пресс-служба со ссылкой на министра сельского хозяйства региона Евгения Лещенко.

В посевной кампании 2019 года будут участвовать почти 1,3 тыс. сельхозпредприятий.

Ранее сообщалось, что общая посевная площадь в Новосибирской области в этом году составит 2,3 млн га, что на 1,8% больше 2018 года. Из них на зерновые приходится 1,4 млн га. Яровые культуры будут размещены на площади 1,9 млн га, что на 55 тыс. га превышает прошлогодние показатели.

Затраты на весенние полевые работы оцениваются в 6,9 млрд рублей - на 13% больше, чем годом ранее. Предполагается, что 3,6 млрд рублей аграрии вложат сами и 1,8 млрд рублей привлекут в виде банковских кредитов. Господдержка составит 1,5 млрд рублей.

В 2019 году аграрии Новосибирской области планируют закупить 884 единицы сельхозтехники на общую сумму 4,3 млрд руб.

По данным регионального Минсельхоза, на 1 января 2019 года в хозяйствах насчитывалось 9,8 тыс. тракторов, 3,5 тыс. зерноуборочных и 0,6 тыс. кормоуборочных комбайнов, 0,77 тыс. посевных комплексов. При этом от 40 до 73% техники находится "за пределами амортизационного срока службы".

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