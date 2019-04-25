Порядка миллиона жителей Подмосковья примут участие в акции "Бессмертный полк"

25.04.19 12:29

© РИА Новости. Виталий Белоусов

25 апреля. Interfax-Russia.ru - Акция "Бессмертный полк" станет самым масштабным мероприятием в Московской области 9 мая, сообщила министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

"Самое масштабное мероприятие, как всегда, традиционно - "Бессмертный полк". И жители Подмосковья тоже будут участвовать (...) в этой акции. Мы ожидаем порядка миллиона человек", - сказала И.Плещева журналистам в четверг.

Она отметила, что памятное шествие пройдет во всех муниципалитетах Подмосковья.

В прошлом году участниками акции стали более 600 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что 9 мая в Московской области будут осуществляться повышенные меры безопасности, в этот день на территории региона будут дежурить более 6 тыс. сотрудников полиции.