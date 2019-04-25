Более миллиарда рублей вложено в спортивную инфраструктуру Ростовской области

25.04.19 12:41

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

25 апреля. Interfax-Russia.ru - Масштабные инвестиции в развитие спортивной инфраструктуры Ростовской области позволили увеличить количество активно занимающихся спортом и физкультурой жителей региона до 1,8 млн жителей, сообщил губернатор области Василий Голубев.

"Мы ведем планомерную работу и по привлечению внебюджетных инвестиций в развитие спортивной инфраструктуры. Показатель 2018 года - более 1 млрд рублей", - сказал В.Голубев в ходе ежегодного отчета перед депутатами Законодательного собрания Ростовской области.

Он отметил, что за 2018 год были построены залы борьбы в трех районах Ростовской области и начато строительство подобного сооружения в Батайске. Федерация самбо и дзюдо Ростовской области строит зал в Белой Калитве. Завершено строительство тренировочного поля центрального стадиона им. И.П.Чайки в Песчанокопском районе.

Начато строительство многофункционального спорткомплекса с двумя бассейнами, универсальным спортзалом, фитнес-центром и двумя футбольными полями в микрорайоне "Левенцовский" Ростова-на-Дону. Продолжается строительство спорткомплекса с полем для мини-футбола и крытыми теннисными кортами в Батайске. За счет внебюджетных источников начаты работы по строительству многофункционального спорткомплекса и ледового катка в Таганроге.