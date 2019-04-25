Крымский музей денег может закрыться

25.04.19 12:47

Фото пресс-службы администрации г. Феодосия

25 апреля. Interfax-Russia.ru - Власти крымского курорта Феодосия потребовали освободить помещение, которое занимает музей денег, сообщается на сайте администрации города.

"Администрация требует в трехдневный срок с даты получения требования освободить занимаемое частным учреждением помещение", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что в помещении площадью 72,9 кв. метра "в отсутствие каких-либо документов" размещается музей денег.

Директор музея Александр Олещук пояснил в четверг агентству "Интерфакс-Юг", что учреждение работает в центре города с 2003 года и на данный момент зарегистрировано по российским законам как частное учреждение культуры, которое может претендовать на безвозмездное пользование помещением.

"Аналогичные частные учреждения культуры - музеи - получили в безвозмездное пользование помещения. А мне не подписывают, я восемь раз обращался (...) У меня даже нет площадки, куда это все переместить", - сказал он и уточнил, что программа посещения музея группами расписана на несколько месяцев вперед.

Музей денег входит в "Золотое кольцо Боспорского царства". Как отмечается на портале проекта, в фондах учреждения - более 30 тысяч монет, начиная с VII века до н. э., более 2 тысяч экземпляров бумажных банкнот, а также ценные клады. Экспозиция пополняется за счет собственных приобретений А.Олещука и подарков от банков, посольств разных стран. В числе дарителей - папа римский Иоанн Павел II, по настоянию которого в музей была передана коллекция евромонет Ватикана, отмечается на сайте.

Феодосия - курортный город на юго-востоке Крыма с населением порядка 70 тысяч человек.